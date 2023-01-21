الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم بأسوان.. مشمس نهارا والعظمى تسجل 26 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت على كافة الأنحاء ومن بينها أسوان لتسجل أعلى درجات حرارة نهارا وليلا بمحافظات الصعيد اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 10 درجات مئوية.

طقس اليوم بأسوان

طقس اليوم السبت بأسوان، يضم عدة ظواهر جوية بينها سطوع الشمس وانتشار الدفء نهارا، واحتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة بالنهار، بسرعة 9 كيلو بالساعة ونسبة رطوبة 40%.

بينما تنعدم احتمالية سقوط أمطار على محافظة أسوان وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

طقس أسوان الأيام القادمة

ويستمر طقس أسوان الأيام بارتفاع درجات الحرارة نهارا وليلا لتتراوح العظمى ما بين 25 و27 درجة مئوية، بينما الصغرى ما بين 10 و12 درجة مئوية.

أسوان قبلة سياح العالم

وتعد محافظة أسوان، أشهر مشتي بمصر يقصده السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالدفء والشمس المشرقة معظم أيام العام، وتضم المحافظة عدة أماكن يمكن قضاء نزهة بها منها:.