طقس أسوان اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس

شهدت محافظة أسوان ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الأحد، لتسجل 23 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، في طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، بحسب الهئية العامة للأرصاد الجوية.

طقس أسوان اليوم

واكدت الأرصاد الجوية أن طقس أسوان اليوم الأحد يشهد نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة بالنهار، بسرعة 10 كيلو مترات بالساعة، مع سطوع الشمس نهارا، بينما تسجل الرطوبة 48%، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

طقس أبوسمبل اليوم

وتسجل درجات الحرارة في مدينة بأسوان 22 درجة للعظمى و10 درجات مئوية للصغرى.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة أسوان اليوم، يصبح الخروج للتنزه فرصة مثالية في ظل الطقس المشمس، ما بين كورنيش أسوان وجزيرة فيلة وجزيرة النباتات التي تفتح أبوابها حتى الساعة الخامسة مساء يوميا.