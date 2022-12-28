طقس أسوان اليوم.. العظمى تسجل 23 درجة مئوية 

طقس أسوان اليوم الأربعاء، يظل محافظًا على درجات الحرارة الأعلى بصعيد مصر، إذ تسجل العظمى 23 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة نهارًا وتصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلًا.

طقس أسوان اليوم

وتصل الرطوبة إلى 38%، بينما سرعة الرياح تكون 14 كم بالساعة، وتكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق مع سطوع الشمس طوال اليوم، بينما نسبة سقوط الأمطار 0% وفقًا للأقمار الصناعية.

وتسجل مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، 22 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس حار نهارًا، و10 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس مائل للبرودة ليلًا والساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع طوال الأسبوع، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 23 و25 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى تستمر بالميل للبرودة ليلًا لتسجل أقل درجة طوال الأسبوع، 9 درجات مئوية.