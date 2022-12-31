طقس أسوان في ليلة رأس السنة الأبرد خلال الأسبوع وانتشار الغيوم

تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت بمحافظة سوهاج ليلا ونهارا، لأعلى انخفاض سجلته خلال الأسبوع وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لتسجل درجات الحرارة العظمى بليلة رأس السنة 22 درجة مئوية في طقس معتدل نهارا و10 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس بارد ليلا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر.

طقس اليوم بأسوان

طقس اليوم السبت بمحافظة أسوان يشهد أيضا عدة ظواهر جوية من بينها سماء بها غيوم جزئية لأول مرة منذ بداية فصل الشتاء والموجة الباردة التي ضربت البلاد منذ أيام، فضلا عن نسبة رطوبة تصل إلى 49% ورياح سرعتها 10 كم للساعة، وعدم سطوع شمس ليلة رأس السنة فتواريها الغيوم، بينما نسبة سقوط الأمطار اليوم 0% وفقا للأقمار الصناعية.

احتفالات رأس السنة بأسوان

ومع انخفاض طقس ليلة الميلاد بمحافظة أسوان إلا أن مشتى مصر يظل يجذب راغبي الاستمتاع باحتفالات رأس السنة مع وجود خيارات عدة منها، جزيرة فيلة وكورنيش أسوان والصوت والضوء ومعبد أبو سمبل وجزيرة النباتات، فضلا عن احتفالات الفنادق والمراكب السياحية التي تنتشر على طول نهر النيل بأسوان.