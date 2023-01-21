«إكسترا نيوز» تشيد بملف الوطن «لا للتعصب» (صور)

أشادت الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، وضيفها الكاتب الصحفي أحمد رفعت، بملف جريدة «الوطن» والمبادرة التي أطلقتها تحت عنوان «لا للتعصب».

وقال الصحفي أحمد رفعت: «مبادرة لا للتعصب أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو سلوك لديه، حيث استقبل الفتاة الإزيدية التي كانت مضطهدة بالدولة العربية الشقيقة، وفي خطاباته بكل المحافل الدولية وحديثه عن الإرهاب، باعتبار أن الصراعات الطائفية والمذهبية بعيدة تماما عن الأذهان، وبعيدة عن تعريفنا للإرهاب».

مبادرة مهمة جدا وسيكون لها مردود جيد

وأضاف رفعت: «هذه المبادرة مهمة جدا لو تم تفعيلها بالنطاق الواسع، وسيكون لها مردود مهم جدا، حيث يوجد لدينا 774 نادي بمصر، ولدينا 341 مركز شباب بالمدن و3903 مراكز شباب بالقرى، و25 نقابة عمالية و33 نقابة مهنية، فكل هذه الجهات عملو بهذه المبادرة ووصلت روح السماحة وتقبل الآخر والقضاء على التعصب كل هذه الجهات سيختلف شكل المجتمع، ولو وصلت هذه المبادرة للمدرجات والأندية سيتم التخلص من التعصب تماما».

إشادة بتغطية الوطن لإنجازات «حياة كريمة»

كما أشاد البرنامج، بتغطية جريدة «الوطن» لآخر إنجازات المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية وبني سويف، وأيضا تغطية تفاصيل القوافل التي يطلقها «التحالف الوطني» لخدمة أهالي الفيوم.