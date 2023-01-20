«اليوم السابع» تشيد بملف «الوطن» عن مبادرة «لا للتعصب» في الملاعب المصرية

أشادت الزميلة «اليوم السابع»، عبر حسابها على «فيس بوك»، بعدد «الوطن» الصادر غدا، الذي خصص ملفا كاملا عن مبادرة «لا للتعصب» في الملاعب المصرية.

وتضمن عدد «الوطن» غدا، الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنبذ التعصب والاستمتاع بكرة القدم، إذ أكد الرئيس أنه يحب الأهلي والزمالك.

وأشار عدد «الوطن» غدا، إلى تصريحات لنجوم كرة سابقين في الأهلي والزمال، منهم طه إسماعيل وحسن شحاتة، وحكايات حول نجوم وحدوا جماهير القطبين، مثل مؤمن زكريا، الذي التف حوله الجميع في أزمته الصحية، وكذلك حوار مطول لمختار مختار لاعب الأهلي السابق، الذي حصل على جائزة «اليونيسكو» للروح الرياضية.

وتضمن عدد «الوطن» غدا، أيضًا حوارا مطولا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، الذي راهن من خلاله على القمة 125 في الدوري، التي تقام غدا، بظهورها في إطار الاحترام المتبادل بين الطرفين سواء كان الجمهور أو لاعبي الفريقين.