اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «لا للتعصب» دعوة أطلقها الرئيس السيسي وحان وقت تفعيلها

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

السيسي يتفقد محاور وطرقا بالجيزة: مشروعات تساعد على زيادة التنمية

«راضي»: تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية واختصار الوقت والمسافة داخل المحافظة

«لا للتعصب».. دعوة أطلقها الرئيس وحان وقت تفعيلها

«مؤمن زكريا.. الحب المشترك» قصة وفاء من جمهور القطبين للاعب في محنته.. و«لقطة» خاصة مع «شيكابالا» تعيدنا للزمن الجميل

مختار مختار قائد الأهلي والمنتخب السابق وبطل جائزة «اليونسكو» للروح الرياضية: «التعصب شر أعمى»

«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الـ17 لقوافل «ستر وعافية» لخدمة 15 ألف مواطن بالفيوم

خدمات طبية وتوزيع مواد غذائية وبطاطين ومعرض للملابس بأسعار مخفضة

الدراسات العليا تبدأ بعد المعاش: «ختامه علم»

«الطنطاوي» حقق حلمه.. و«آمال» انتصرت على السرطان بالعلم

الصفحة الثانية

«شحاته»: 26 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

«حياة كريمة»: تنفيذ 4 مشروعات خدمية بـ 4 قرى في «الشرقية»

«الوزراء»: «التعليم» لم تعلن أسعار المجموعات المدرسية

آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بالمحافظات قيد الدراسة

«الفلاحين»: 7 آلاف جنيه مكسب فدان القمح بعد رفع سعر التوريد

«أبوصدام»: زراعة المحصول تستمر 6 أشهر.. والحصاد في أبريل سنويا

وزير الإسكان يبحث تحديات قطاع التطوير العقاري

الصفحة الثالثة

«التنسيقية والرقابة المالية» تبحثان دور الأنشطة غير المصرفية في دعم الاقتصاد

حلول تمويلية متنوعة وتواصل مستمر لتطوير إطار الهيئة التشريعي لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

«التخطيط»: مصر وجهة استثمارية وسياحية واعدة رغم الصعوبات

«السعيد»: نتوقع تحقيق معدل نمو 5% هذا العام.. ونكون أقوى زخم استثماري بالمنطقة

تعاون «مصري - نيبالي» في مجالي التعليم العالي البحث العلمي

«عيسى»: نستهدف زيادة الوافدين للمقاصد السياحية بنسبة 30%

«الصحة»: مبادرة العناية بالأم والجنين نجحت في منع انتقال عدوى الإيدز والالتهاب الكبدي

فحص 1.76 مليون سيدة والمتابعة لمدة 42 يوما وتوفير العلاج بالمجان

إجراءات استثنائية في أمريكا بعد وصول الدين لـ31.4 تريليون دولار أبرزها تعليق الاستثمارات الجديدة

«زيلينسكي» يطالب أوروبا بسرعة تزويد «كييف بالدبابات»

تعاون «مصري - أمريكي» في معالجة المياه بـ«البيوريت»

«صلاح الدين»: نستهدف تقديم بنية تحتية مستدامة اقتصاديا وبيئيا لمصر

مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في الاستثمار البيئي

الصفحة الرابعة

الدراسات العليا تبدأ بعد المعاش: ختامه «علم»

دراسة العلوم السياسية تبدأ بعد السبعين: جدد شبابك

خذ الحكمة من «الحويط»: رحلة المذاكرة ممتعة.. والعمر مجرد رقم

«الدراسة.. العمل.. الأمل»: روشتة الخلاص من ملل ما بعد الستين

محطات في حياة «طالب علم»: تعلم النجارة والسباكة وألف 22 كتابا

«ثمانينة» على مدرج الجامعة: انتصرت على السرطان والأمية بالعلم

الصفحة الخامسة

شعب واحد وجمهور واحد ضد مرض «الحب الأعمي» في الملاعب المصرية

لا للتعصب.. أطلقها الرئيس السيسي ضد الشائعات والتعصب وحان وقت تفعيلها: «تصدوا معنا»

الرئيس: «بحب الأهلي والزمالك.. وأقول للجميع: لو أنا منتبه كأب جيدا لهذا التعصب فلن ينتقل للأجيال الجديدة»

الصفحة السادسة

من ذكريات زمن الكرة الجميلة «على الحب اتجمعنا»

مؤمن زكريا.. الحب المشترك

قصة وفاء من جمهور القطبين للاعب في محنته و«لقطة» خاصة مع «شيكابالا» تعيدنا للزمن الجميل

قمم فوق العادة.. «دعوة للوحدة»

الصفحة السابعة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: أخلاقنا الجميلة أولا

«تذكرتي».. من هنا نعود للمدرجات

الإعلام الرياضي.. الحيادية كما يجب أن تكون

التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.. حماية الشباب تبدأ بالتوعية

«أخلاقنا الجميلة».. تستهدف استعادة القيم الأصيلة للمجتمع

وزير الرياضة يراهن على القمة 125 في خلق ود مشترك بين الجماهير: «مصر أولا»

الصفحة الثامنة

كلاسيكو مصر

الزمالك يبحث عن الخروج من دوامة الأحزان والعودة للمنافسة.. والأهلي هدفه الفوز والابتعاد بالصدارة

فرصة ذهبية.. «الجزيري وسامسون» في مهمة خاصة.. و«شريف وحسين» يتحديان الجدد