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«الجامعات»: انتهاء امتحانات الترم الأول بعدد من الكليات اليوم

كتب:

أحمد أبوضيف
08:59 ص | السبت 21 يناير 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

تختتم عدد من الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، فيما تواصل بعضها الامتحانات حتى الخميس المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

انتظام أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في حديثه لـ«الوطن»، انتهاء امتحانات الترم الأول بعدد من الكليات اليوم، على أن تستمر بعضها في الامتحانات حتى الخميس المقبل، لافتًا إلى أن الكنترولات بمختلف الكليات تعمل حاليًا في تصحيح أوراق الامتحانات أول بأول، تمهيدًا لإعلان النتائج الخاصة بالامتحانات في أسرع وقت، مشيرًا إلى إجراء الصيانة الشاملة لأعمال المدن الجامعية والقاعات والمدرجات خلال إجازة منتصف العام.

أعمال صيانة المدن الجامعية

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام أعمال الامتحانات بعدد من الكليات حتى الخميس المقبل، موضحًا أن بعض الكليات أنهت أعمال الامتحانات أول أمس الخميس واليوم، مع التشديد على الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتًا إلى إعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب الامتحانات.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بعدد من الكليات اليوم، لافتًا إلى أن الخميس المقبل، نهاية أعمال الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.