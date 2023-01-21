رئيس جامعة القاهرة: إعلان نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن ظهور نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار «الماجستير والدكتوراه»، للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية بكل الكليات تباعًا.

الخشت: استمرار أعمال الكنترولات ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى

وقال الدكتور محمد الخشت، في بيان، إن برامج الدراسات العليا التي ظهرت نتائجها بكلية الآثار شملت برامج الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، وهي برامج الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، والآثار اليونانية الرومانية، وترميم الآثار العام، وترميم وصيانة الآثار العضوية، وترميم وصيانة الآثار غير العضوية، والترميم المعماري، إضافة إلى برامج الماجستير بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وتشمل برامج الآثار المصرية، ترميم الآثار غير العضوية، الترميم المعماري.

النتائج تشمل برامج الماجستير والدكتوراه بالآثار

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن نتائج برامج الدراسات العليا جرى اعتمادها من مجلس الكلية وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محليا وإقليميا وعالميا وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كل المجالات والتخصصات.