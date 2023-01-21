«التنمية المحلية»: انتظام عمل المقاهي خلال مباراة الأهلي والزمالك اليوم

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن حقيقة إغلاق المقاهي خلال مباراة الأهلي والزمالك اليوم، المقرر انطلاقها فى الساعة الثامنة والنصف مساء، لافتا إلى أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي على مدار اليوم، وفق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية.

انتظام عمل المقاهي

وأِشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات بشكل منتظم، مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش، وفق المواعيد الشتوية لضبط الأداء، والحد من أي فوضى، والسماح لشركات وهيئات النظافة أداء دورها في رفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين، علاوة على ترشيد الاستهلاك وتنظيم العمل للأنشطة التجارية.

يشار إلى أن مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول الدوري، بينما الزمالك في المركز الرابع حاليا.

مواعيد عمل المحلات والمقاهي والمطاعم

وتشمل مواعيد فتح المحال والمولات التجارية فترة الشتاء، العمل من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا، فهي تبدأ من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، فضلا عن استمرار توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، تعمل من 8 صباحا حتى 6 مساء.

ترخيص الأنشطة التجارية

من ناحية أخرى، تواصل المحافظات من خلال مركز إصدار التراخيص تلقي طلبات ترخيص المحلات التجارية، وفق قانون المحال العامة، حيث يتم ترخيص 316 نشاطا وفق قانون المحال، واشتراطات تشغيل كل نشاط تجاري، للتعامل بشكل رسمي، وحصول الدولة على حقها، كما يسمح قانون المحال، بترخيص الشيشة في المقاهي والكافيهات وبعض المطاعم، وفق ضوابط محددة، وترخيص الشيشة يبدأ من 600 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه.