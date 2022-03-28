التنمية المحلية: جارٍ الإنتهاء من إعداد قرارات مد مواعيد غلق المحال خلال رمضان

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه جاري الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها بداية من شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن القرارات التي ستصدر سيتم تطبيقها بداية من شهر أبريل القادم وحتي الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك.

توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد في القطاعات الخدمية قبل رمضان

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح «شعراوي» أنه فيما يخص موائد الرحمن سيتم الالتزام بالاجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية.

وفى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم .. وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً ، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .

كما وجه «شعراوي» غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد الكبري

وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

كما وجه «شعراوي»، المحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد الكبري التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن .

وشدد وزير التنمية الحلية علي ضرورة تنبيه السادة المحافظين على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط والالتزام بالاجراءات المتبعة والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم خلال شهر رمضان .

وأشار الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة صوتك مسموع وصفحتها علي الفيس بوك على موقع فيس بوك.