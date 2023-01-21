تحذيرات من إصابة محصول القمح بمرض الصدأ الأصفر.. يدمر الزراعات

وجه الدكتور عبد السلام المنشاوي، أستاذ زراعة القمح بمركز البحوث الزراعية، مزارعي القمح للموسم الزراعي الحالي بضرورة متابعة أصناف القمح المنزرعة في محافظات الوجه البحري لأصناف مصر 1 ومصر 2 وجميزة 11 وسدس 12.

وأكد أستاذ الزراعة في تقرير له اليوم السبت، أن تلك الأصناف من القمح تحتاج إلى المتابعة والفحص المستمر للصدأ، حيث أن اكتشاف المرض في بدايته يعد من أهم عوامل نجاح المكافحة الكيماوية، مع ري القمح بكمية مياه كبيرة تكفي لتغطية النبات، واستخدام المبيدات الموصى بها، وتنفيذ تطبيقات الرش بشكل سليم.

مصر لم تسجل إصابة بالصدأ الأصفر

وتابع أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة على مستوى مصر بالكامل هذا العام، وأن مرض الصدأ الأصفر لا يظهر في مصر كل عام، ولكن يظهر في مواسم متفرقة، إلا أنه تلاحظ تكراره على فترات قريبة في المواسم الأخيرة، عكس سلوك المرض المعروف، والذي كان لا يتكرر إلا بعد فترة طويلة لعدة مواسم لا يظهر فيها.

ويعتبر مرض الصدأ الأصفر، وفقاً لتقرير صادر من معهد أمراض النبات، من أخطر الأمراض التي تصيب القمح في مصر والعالم، ويسبب خسائر كبيرة للمحصول، ويتسبب فيه فطر ينتقل عن طريق الرياح لمسافات بعيدة.

أسباب الإصابة بمرض الصدأ الأصفر

وتابع المعهد، أنه يتوقف ظهور المرض على توفر العوامل التي تساعد على حدوثه، أو ما يعرف بمثلث المرض، وأول تلك الأسباب هو الصنف القابل للإصابة أو مسبب مرضي قادر على إحداث الإصابة أو الظروف البيئية المناسبة، وكذلك ينتشر المرض في المواسم الباردة وطويلة الأمطار مع الرطوبة النسبية العالية وانخفاض درجات حرارة إلى 10 درجات مئوية، مع فرق واسع بين درجة حرارة الليل والنهار، والتي لها دور كبير في حدوث الإصابة بالصدأ الأصفر، كذلك تساهم الرياح في زيادة انتشار المرض بين المناطق المختلفة حيث أنه يتطاير في الهواء.