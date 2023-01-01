«الزراعة» تحذر من ظهور الصدأ الأصفر في القمح: الظروف مواتية للإصابات

طالب الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لأي ظهور لمرض الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض في الدلتا خاصة على الزراعات المبكرة المنزرعة أول شهر نوفمبر وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجميزة 171 ومصر 1 بالتحديد.

الصدأ الأصفر

أضاف في تقرير للمركز أن نماذج التنبؤ بالأمراض لدى مركز معلومات تغير المناخ تشير إلى أن الظروف المناخية السائدة مناسبة (جداً) لقيام الدورات الأولى من مرض الصدأ الأصفر على أصناف القمح الحساسة بالوجه البحري فمتوقع ظهور بثرات المرض خلال 10 أيام إلى أسبوعين في حال انكسار الجو نهارا، وجود شبورة ماشية صباحاً وغطاء سحب كافي أو أمطار.

توصيات لمنع ظهور الصدأ الأصفر على القمح

شدد «فهيم» على ضرورة فحص حقول القمح بمحافظات الوجه البحري وخصوصاً شمال الدلتا والمنزرع بالمخالفة للخريطة الصنفية المعتمدة من الوزارة (أصناف جميزة 11 – سدس 12 – مصر1)، وعند ظهور أي بؤرة إصابة يجب التعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها التي تحتوي على المادة الفعالة «دايفينوكونازول»، كذلك الاستعداد التام لأي ظهور لبعض الأمراض المحبة للرطوبة العالية مثل مرض اللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوية بمحافظات الدلتا والتي تعدى عمرها 50 إلى 60 يوما ومرض التبقع السركسبوري على البنجر في محافظات الدلتا وشمال الصعيد (المنيا – الفيوم – بني سويف) ومرضي البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم في محافظات شمال الصعيد بالتحديد (الفيوم – بني سويف – المنيا).

زيادة الرطوبة

وأشار إلى أن زيادة الرطوبة الجوية والحرة نتيجة الأمطار والشبورة المائية تمثل ظروف مثلى لقيام الدورات الأولى من الأمراض لذا يجب فحص حقول البطاطس وبنجر السكر للكشف المبكر لهذه الأمراض والتوصية بالعلاج المناسب، وعند ظهور أى بؤرة إصابة يجب التعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها من التي تحتوي على المادة الفعالة «مانكوزيب وأكسي كلورو النحاس وسامكسونيل».