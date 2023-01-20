أسعار القمح عالميا تسجل أدنى مستوياتها في 15 شهرا

وسَّعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو خسائرها إلى أقل من 7.3 دولار للبوشل في تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، لتلحق بالتراجع الجماعي في أسعار الحبوب الأخرى، حيث خفف هطول الأمطار في الأرجنتين، وهي المنتج الرئيسي، مخاوف الجفاف وعزز توقعات الإمدادات من المنتجين الآخرين.

توقعات شحن القمح الروسي

في روسيا، راجعت شركة البحوث «سوفكون» توقعات الشحن لأكبر مُصدر في العالم بمقدار 200 ألف طن إلى 44.1 مليون طن للموسم الحالي بسبب الحصاد القياسي والمخزونات القياسية.

كذلك توقع مصدر كبير آخر بأستراليا أن يصل المحصول إلى مستويات قياسية ليسجل 42 مليون طن خلال الموسم.

وأدى التوسع في الأراضي الزراعية في الهند إلى زيادة التوقعات بأن الحصاد الحالي سيحقق رقمًا قياسيًا ويؤدي إلى رفع حظر تصدير الحبوب من نيودلهي.

وبسبب ارتفاع المعروض من كبار المنتجين، انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة بنسبة 4% منذ بداية العام حتى الوقت الحالي، وحتى يوم 12 يناير الجاري تم فحص 320.4 ألف طن من القمح من قبل وزارة الزراعة الأمريكية للتصدير بزيادة 53% عن أرقام الأسبوع السابق.

أعلى مستوى على الإطلاق

توقعت منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يصبح تداول القمح عند 771.94 دولار للبوشل بنهاية هذا الربع، ويكون التداول عند 861.32 في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 في مارس من عام 2022، مع نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

تضم قائمة أكبر منتجي القمح كلا من الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا.