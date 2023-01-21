طرق الوقاية من الإسهال عند الأطفال.. احذروا الأماكن الملوثة

يعاني بعض الأطفال الرُضَّع من الإسهال، وتشعر الأمهات بالتوتر خلال هذه الفترة، خاصة عندما لا يعرفن أسباب الإصابة به، وأعراضه الشائعة، وما هي طرق علاجه.

وتُعد أحد أهم أسباب إصابة الأطفال الرُضَّع بالإسهال، حسبما نشرته وزارة الصحة السعودية، هو تواجد الطفل في الأماكن التي تحتوي على الجراثيم والفيروسات مثل الروتا فيرس، والذي يسبب التهاب الكبد الفيروسي، أو البكتيريا والفطريات، ويشكل عاملًا كبيرًا للإصابة بالإسهال، إذ من السهل انتقال العدوى من شخص لآخر وبالأخص الأطفال.

أهم طرق علاج الإسهال عند الأطفال الرضع

ويُعتبر غسل اليدين من أهم طرق الوقاية من الإسهال عند الأطفال، ويجب تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لتطهير يده بنفسه، وعدم تناول الأطعمة غير المغسولة أو المكشوفة خارج المنزل، كما ينصح بأخذ اللقاحات المناسبة له كلقاح «الكبد الفيروسي»، خاصة عند السفر للأماكن الموبوءة.

أفضل الطرق لعلاج الإسهال عند الأطفال الرضع

وتابع الموقع، أن هناك بعض الطرق لعلاج حالات الإسهال البسيطة والمتوسطة عند الأطفال في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى ومنها، عدم إعطاء الطفل الحليب، والأكل الدسم الغني بالدهون، أو الأكل الغني بالألياف، أما في حالة كون الطفل ما زال رضيعًا، فيجب أن تستمر الأم في إرضاع الطفل حتى في أثناء الإسهال، أما إذا كان يرضع حليبًا صناعيًا، فيُفضل إعطاؤه حليب خال من اللاكتوز، وإذا كان الطفل يعاني من حالات الإعياء الشديد وارتفعت درجة حرارته، فمن الأحسن اللجوء إلى الطبيب.

يجب اللجوء إلى الطبيب في حالات الجفاف الشديد

ومن جانبه، قال الدكتور محمد رفعت، في برنامجه «يحكى أن» على فضائية «القناة الأولى المصرية»، إن علاج الإسهال عند الأطفال يتوقف على مدى وعي الأهل بهذا المرض، والذي تعد الإصابة غير مرتبطة بفصل معين، وإنما تكون على مدار السنة، كما أنه يعد في بعض الأحيان خطيرًا إذا لم ينتبه إليه الأهل، موضحًا أن عدد مرات الإخراج الطبيعية عند الطفل تختلف من طفل لآخر وحسب المرحلة العمرية له، فالمتوسط الطبيعي لذلك هو الإخراج بعد كل رضعة يوميًا.

أسباب إصابة الأطفال الرضع بالإسهال

وأضاف الدكتور محمد، أن أحد أسباب الإسهال عند الأطفال الرضع، هي الفيروسات المعوية التي تصيب الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، البكتيريا وتحديدا السالمونيلا، وعدوى الطفيليات ومنها «الجرايديا»، فضلًا عن الحساسية من اللبن، والآثار الجانبية للمضادات الحيوية، والإصابة بالتسمم من الأطعمة الفاسدة خاصة في وجبة الإفطار، المأكولات البحرية، والعدوى الحاصلة من خارج القناة المعوية المعدية، مثل التهابات الأذن الوسطى والجهاز التنفسي.

أهمية الوعي بخطورة الإسهال

وأوضح أنه من طرق علاج الإسهال عند الأطفال الرضع، هو ضرورة الاهتمام الشديد بعلاج حالات الإسهال بشكل عام لتفادي حصول الجفاف، مع ضرورة التواصل الفوري مع الطبيب فور حدوث أي أعراض من الجفاف المتوسط أو الخطير، مشددا على عدم التساهل مع هذا المرض.