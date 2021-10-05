10 نصائح للأمهات لرفع مناعة الأطفال الرضع.. «بلاش أطعمة مصنعة»

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن على الأمهات تقوية مناعة أطفال منذ الولادة ولا بد من اتباع نظام مناعي قوي، خاصة وأن الفيروسات والأمراض في المستقبل تهدد مناعة الإنسان، لذلك لا بد من الحرص على مناعة الأطفال وتقويتها، مضيفا أن هناك طرقا كثيرة لتقوية مناعة الأطفال الرضع، وتعتبر الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأساسي في تقوية المناعة عند الأطفال الرضع.

مناعة الطفل الرضيع تبدأ عند اهتمام الأم بصحتها وتغذيتها

وأكد بدران في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اهتمام الأم بنوعية الأطعمة التي تتناولها هذا يفيد الطفل بطريقة غير مباشرة لأنها تنقل للطفل الرضيع العناصر المهمة عن طريق الرضاعة الطبيعية، كذلك الأطعمة تمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحمي من التلوث والشوارد الحرة، والألياف التي ترفع المناعة وتقلل من الحساسية، ومن ضمن الفيتامينات التي ترفع المناعة مثل فيتامين أ و فيتامين د.

كيفية تقوية مناعة الأطفال الرضع

1- الرضاعة الطبيعية.

2- تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة في سن معين للأطفال يساعد على تقوية مناعتهم.

3- حمض الفوليك يرفع المناعة ضمن فوائده المتعددة.

4- الحد من تناول الأغذية المصنعة والجاهزة ومكسبات الطعم واللون والرائحة.

5- زيادة وقت النوم إلى 8 ساعات فى الظلام الدامس بدون ضوضاء.

6- لا للتوتر ولإساءة معاملة الأطفال فالتوتر والضعوطات النفسية تقلل مناعة الطفل، والتوتر يرفع معدلات العدوى بالميكروبات، ويضاعف معدلات الإصابة بالبرد، والذين يعانون من الغضب والعصبية أكثر عرضة لنزلات البرد.

7- حماية الأطفال من التدخين السلبي.

8- شرب السوائل خاصة الدافئة، وهي تساعد على احتفاظ الأغشية المخاطية بحيويتها، وتمنع جفاف الأنف، وتسهل خروج الإفرازات التنفسية.

9- عدم تناول الأدوية بصور عشوائية، خاصة المضادات الحيوية.

10- ممارسة الرياضة بانتظام يومياً.