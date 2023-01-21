دينا تتوقع نتيجة مباراة القمة: «الأهلي هيكسب الزمالك 6-1»

كشفت الفنانة دينا عن توقعاتها لمباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام الممتاز.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تتوقع فوز الأهلي بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد للزمالك، وذلك على غرار مباراة القمة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بالنتيجة نفسها عام 2002، مضيفة أنها ترجح إحراز محمود عبدالمنعم كهربا 3 أهداف «هاتريك» في مباراة الليلة.

دينا تواصل تصوير «حضرة العمدة» و«السجل الأسود»

وفي سياق مختلف، أوضحت دينا أنها تواصل تصوير دوريها في مسلسلي «حضرة العمدة» و«السجل الأسود» المقرر عرضهما في سباق دراما رمضان المقبل، مؤكدة أنها تجسد دورين مختلفين في المسلسلين، وهو ما حمسها للموافقة عليهما حينما تلقت عرضاً بشأنهما.

طبيعة شخصية دينا في «حضرة العمدة»

وأعلنت دينا عن تجسيدها لشخصية فلاحة في مسلسل «حضرة العمدة»، وهو دور جديد عليها لم تقدمه في سابق أعمالها التليفزيونية، بحسب قولها، وهو ما دفعها للتدرب على اللهجة مع أحد المصححين الذي يتواجد معها يومياً داخل بلاتوه التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» روبي، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محمود عبد المغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر، من إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.