دينا «فلاحة» في مسلسل «حضرة العمدة»: دور جديد وتدربت كثيرًا على اللهجة

بدأت الفنانة دينا تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «حضرة العمدة»، للمخرج عادل أديب، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تجسد دور فلاحة بحسب الأحداث، وهو دور جديد عليها لم تقدم مثله في سابق أعمالها، مضيفة أنها تدربت كثيرا تحت إدارة أحد مصححي اللهجة، كي تتمكن من إتقانها.

دينا شقيقة روبي في «حضرة العمدة»

وأكدت دينا أنها أعجبت بتفاصيل الشخصية التي تجسدها، لاسيما أنها صاحبة تأثير كبير في مجرى الأحداث، لافتة إلى أنها تحب تقديم مثل هذه الشخصيات بغض النظر عن مساحة الأدوار.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بتعاونها مع روبي، التي تظهر في دور شقيقتها، بحسب الأحداث، مؤكدة أنها تحبها كممثلة، بعد أن شاهدت لها عددا من أعمالها التي أعجبتها بشدة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك في بطولة «حضرة العمدة» سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب.