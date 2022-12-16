 دينا فؤاد تخطف الأنظار في برنامج «سهرانين» وتتألق بفوازير «أم العريف»

في حلقة استثنائية، حلت دينا فؤاد ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه أمير كرارة، وحل ضيفا معها الفنان خالد سليم، وتحدثا عن حياتهما المهنية والإنسانية ورحلتهما في عالم الفن.

وخطفت دينا فؤاد الأضواء خلال البرنامج، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث بدت دينا فؤاد بفستان أسود مُجسم، مصنوع من القماش متعدد الطيات، وحددت خصرها بحزام مرصع بالفصوص الكريستالية اللامعة، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجوهرات راقية، ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتم في كل يد، كما تألقت في استعراض فوازير «أم العريف».

شريهان حالة استثنائية في تاريخ الفن

وتحدثت دينا فؤاد خلال حوارها ببرنامج «سهرانين»، المذاع عبر قناة «أون إي»، عن طفولتها مؤكدة أنها كانت شقية للغاية ولا تحب الدراسة إطلاقا، معقبة: «كنت اعتمد على ذكائي»، وأشارت إلى أنها كانت تحب الفن منذ صغرها، معقبة: «الفوازير كانت عشقي وأنا صغيرة وكنت متخيلة أنى هـقدمها وأنا كبيرة»، موضحة أن النجمة شريهان حالة استثنائية في تاريخ الفن المصري وكذلك النجمة الكبيرة نيللي، مشيرة إلى زيادة وزنها 5 كيلو خلال فترة كورونا، وبدأت في التخسيس بداية الصيف الماضي.

النجم الكبير نور الشريف

وتطرقت وجه القمر في الحديث عن النجم الكبير نور الشريف، قائلة: «راجل عظيم، ولا يوجد تكريم لي إلا وقمت بإهدائه لأستاذ نور الشريف، ولقائي معه كان بالصدفة فأنا كنت أعمل مذيعة وفي حوار صحفي سألته عن التمثيل وقلت أتمنى أن أقف أمام نور الشريف، وهو كان يعرفني لأنه بطبعه يتابع كل البرامج فقال تعالي المكتب بكرة، وبالفعل ذهبت إليه».

وأضافت دينا فؤاد: «عندما بدأت في العمل معه أرسلني لأتلقى ورشة مع محمد عبد الهادي وهو بنفسه كان يقوم بتدريبي في المسلسل، والحقيقة أنه كان يعمل معنا جميعا، وأتذكر أنه عندما أقام مؤتمرا صحفيا لمسلسل الدالي هاجمه الكثير بأنه يقدم تسع وجوه جديدة في المسلسل، وجاء رده أن هؤلاء الشباب سيكونون نجوما في المستقبل، فنور الشريف بالفعل اختصر لي مشوارا طويلا».

الجزء الثاني من الحلقة

ومن المقرر أن يذاع الجزء الثاني من الحلقة مساء اليوم الجمعة في العاشرة مساء على فضائية ON، والجدير بالذكر أن دينا فؤاد تجهز حاليا لمفاجأة كبيرة لجمهورها عبر مسلسها الجديد «حكايات الماميز»، مع النجم خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وهو من الأعمال الاجتماعية الهامة التي تدور في إطار الواقع المجتمعي، وما تعيشه الأسر المصرية.