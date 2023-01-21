وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر يناير بعد غد.. يستمر لمدة 4 أيام

يبدأ صرف مرتبات يناير 2023، بعد غد الاثنين، وفقاً لما حددته وزارة المالية، موضحة في كتاب دوري لها، أنَّ عملية الصرف ستستمر لمدة 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023.. بعد 48 ساعة

وأضاف الكتاب الدوري لـ وزارة المالية، أنَّ صرف مرتبات شهر يناير 2023، سيكون لـ 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، لنحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وهيئات حكومية.

وبحسب جدول العطلات الرسمية للعام الجاري، فإنَّ يوم الخميس 26 يناير إجازة بدلا من الأربعاء 25 يناير بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وبالتالي فمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، ستبدأ قبل العطلة الرسمية.

وتسهيلاً على المواطنين، فإنَّه بعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، يمكن الحصول على الراتب من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف ميادين وشوارع المحافظات.

صرف المتأخرات للموظفين

أوضح الكتاب الدوري لوزارة المالية، أنَّ صرف المتأخرات سيجري على مدار 3 أيام، كالتالي: «بعيداً عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 هناك صرف متأخرات المرتب لمن تخلف عن التحصيل في أيام 5 و8 و10 فبراير المقبل».

وبالنسبة لمواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص، فيتفاوت من مؤسسة لأخرى وفقاً لنظام كل منشأة وطبيعة عملها وموازنتها السنوية، ويراعى في جميع الأحوال عدم التزاحم في صرف المرتبات وكذلك الأعياد والمناسبات العامة.