هل يتم تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2023؟.. وزارة المالية تجيب

كشفت وزارة المالية عن الموقف الرسمي حقيقة ما تم تداوله حول تبكير صرف مرتبات يناير 2023، حيث أعلنت الوزارة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أيام 23، 24، 25، 29.

الوزارات التي سيتم صرف مرتباتها يوم الإثنين 23 يناير

وبحسب بيان وزارة المالية، تقرر صرف مرتبات وزارات «الشباب والرياضة، المالية، الخارجية، التعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة، العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، يوم الإثنين 23 يناير 2023.

الوزارات التي سيتم صرف مرتباتها يوم الثلاثاء 24 يناير

وقالت الوزارة أن يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، سيتم صرف مرتبات عدد من الوزارات أبرزها «الداخلية، النقل، القوى العاملة، قطاع الأعمال، البيئة، الإنتاج الحربي، الصحة والسكان، الأوقاف، الثقافة، الطيران، البترول والثروة المعدنية، التضامن، الهجرة، الإسكان، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية».

وبحسب وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2023 يوم الثلاثاء الموافق يوم 24 لباقي الهيئات الحكومية المستقلة، وبينها «الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للصحافة».