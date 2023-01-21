حبس شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في البساتين

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الجمعة، القبض على متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرض في أحد العقارات، بمنطقة البساتين، وكان بحوزة المتهمين مختلف الأدوات التي تستخدم في الحفر والتنقيب.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمان بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمان بالحفر والتنقيب، يقول المحامي رامى ربيع مقلد، إن «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، ينص على:

«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».