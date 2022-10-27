إحباط أعمال تنقيب عن الآثار في عقار بأسيوط «صور»

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة طهر الحمام بحي غرب أسيوط.

بلاغ بأعمال تنقيب عن الآثار

تلقت رئاسة حي غرب أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، بوجود أعمال تنقيب عن الآثار في أحد العقارات بمنطقة طهر الحمام، وتوجه محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وضباط مباحث قسم أول أسيوط، وعبدالرحمن القرن، مسؤول الأزمات بالحي ومأمور قسم أول أسيوط، إلى مكان الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبالمعاينة على الطبيعة للمكان، تبين وجود عقار مكون من أرضي ودورين علوين حوائط، ويوجد به حفر بمقاسات قطر مترين فى 12 مترًا عمق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية، وفرض كردون بمحيط المنزل خوفا من انهياره، ومنع وصول المواطنين إلى مكان الحفر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، وتكليف الإدارة الهندسية بإعداد تقرير بالواقعة.