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«الداخلية»: ضبط عامل اعتدى على زوجته بسلاح أبيض فى المرج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:51 م | الجمعة 20 يناير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات وصول سيدة تقيم في دائرة قسم المرج إلى إحدى المستشفيات، مصابة بعدة جروح طعنية، وحسب بيان لوزارة الداخلية، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤال السيدة عن أسباب الإصابة.

وأفادت السيدة بحدوث مشادة كلامية مع زوجها، «عامل» يقيم في دائرة القسم، لوجود خلافات زوجية بينهما، قبل أن تتطور إلى تعديه عليها بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من الجسم، وتمكن قوة أمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع