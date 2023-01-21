الكنائس الأرثوذكسية بالمحافظات تحتفل بعيد عُرس قانا.. المعجزة الأولى

احتفلت الكنائس القبطية على مستوى محافظات مصر، اليوم السبت، بعيد عُرس قانا الجليل، حيث أقيم قداس واحد في كل كنيسة بحضور الآباء الكهنة والشعب، كان أبرزها في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث ترأس قداس العيد بها القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي، برفقة كهنة الكنيسة ووسط حضور شعبي كبير، احتفالا بقيام المسيح بمعجزته الأولى، وفقا للمعتقدات المسيحية.

عيد سيدي صغير

وبحسب القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي وراعي الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فإن عيد عُرس قانا الجليل هو عيد سيدي صغير باعتبار أنه لا يمس «الخلاص» بطريقة مباشرة، إلا أن الكنيسة تعيد فيه بظهور لاهوت السيد المسيح بإتمام الأعجوبة الأولى، أي المعجزة الأولى.

ما هو عرس قانا الجليل؟

واضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أن بعض المفسرين يرون أن هذا العرس كان لقريب من عائلة العذراء فحضر هنا المسيح بصفة عائلية وليس بصفة رسمية، لافتاً إلى أن احتفالات عيد عرس قانا الجليل تتمثل في صلاة القداس الإلهي في كل الكنائس.

معجزة عرس قانا الجليل

ولفت إلى أن معجزة عرس قانا الجليل أظهرت قوة شفاعة العذراء بطلبها، حيث جعلت المسيح يبدأ قبل أن يبدأ عمله ومعجزاته، حيث حول الماء إلى عصير الكرمة لاحتياج العرس له بعدما فرغت أجرانهم.

أعياد مسيحية في شهر يناير

جدير بالذكر أن شهر يناير يشهد أعياد مختلفة بدءا من عيد الميلاد المجيد، ثم عيد الختان، يليه عيد الغطاس، وصولا إلى عيد عرس قانا الجليل، مع اختلاف التصنيف ما بين الأعياد السيدية أو غيرها، وفقاً لما تصنفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.