تفاصيل زيارة قنصل السعودية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

زار مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوي وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، اليوم الاثنين، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وهي الزيارة الأولى للقنصل إلى لكاتدرائية المرقسية منذ توليه منصبه.

وشهدت الزيارة الاطلاع على الكنيسة القبطية التي تعود جذورها للقرن الأول الميلادي، وتعد من أقدم الكنائس في قارة أفريقيا، وعقب الزيارة تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث أهدى وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس أيقونة العائلة المقدسة للقنصل، بينما أهدى القنصل له درعاً مطبوعاً عليه علم المملكة العربية السعودية.

شرح عن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وقال القمص إبرام إيميل، إنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، التي يعود نشأتها للقرن الأول الميلادي، وتعد من أقدم الكنائس في قارة أفريقيا.

الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الأولى في أفريقيا

وقدم الوكيل البابوي شرحاً للكنيسة خلال الجولة، مؤكدا أنها أول كنيسة قبطية في مصر وأفريقيا، وبحسب التقليد القبطي المتوارث فإنه يعتبر المكان الذي كانت فيه أول كنيسة أسسها القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وهدمت وأعيد بنائها عدة مرات على مر التاريخ، موضحا أن المبنى الحالي للكنيسة يرجع تاريخ إنشائه لعام 1890 في أواخر القرن التاسع عشر، والمدخل الرئيسي للكنيسة يحتوي على 6 أعمدة «صب» من الرخام الأبيض، ومكانها الأصلي كان في منتصف الكنيسة قبل إجراء التوسعات لها.