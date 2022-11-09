110 صور توثق عشرية البابا تواضروس في مدخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

أطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، معرضًا للصور ضم 110 صور، توثق 10 سنوات قضاها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس تزامنًا مع اختياره في القرعة الهيكلية في شهر نوفمبر.

المعرض يوثق لقاءات البابا مع الرؤساء وقادة الدول

ورصدت «الوطن» في المعرض الذي حمل اسم «طريق وحياة» بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية والذي ضم مجموعة من الصور المهمة توثق أبرز لقاءات البابا تواضروس الثاني بملوك ورؤساء العالم، بالإضافة إلى اللقاءات مع الأساقفة والزيارات الرعوية الخدمية.

صور البابا مع رؤساء العالم.. يتصدرها السيسي

وتصدرت صور البابا تواضروس الثاني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض بـ5 صور كأكثر الصور المشتركة في هذا المعرض لما يجمع الطرفان من صداقة ومحبة.

كما وجدت أيضا صور برفقة الرئيس الفرنسي والروسي وولي عهد المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ملك الأردن وأمير دولة الكويت وملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

صور البابا تواضروس مع البطاركة

وتمثلت أشهر الصور في لقاء البابا تواضروس مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى البطريرك الروسي والبطريرك الإثيوبي، بالإضافة إلى بطاركة الكنائس القبطية والسريانية والأرمنية أي العائلة الأرثوذكسية الشرقية.