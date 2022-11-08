الأقباط يحتفلون بليلة عيد مارمرقس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

احتفل الأقباط مساء اليوم الثلاثاء، بعشية عيد ظهور رأس مارمرقس الإنجيلي وتكريس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي تعد أول كنيسة في إفريقيا، وذلك في ختام النهضة الروحية التي انطلقت منذ 5 أيام، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وقدم عظة ليلة العيد اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، القمص يوحنا نصيف، كاهن كنيسة السيدة العذراء في شيكاغو، فيما يتبعها سهرة ليلة عيد مارمرقس الرسول في الإسكندرية مع منتصف ليل غدا الأربعاء حتى الرابعة فجرا ثم يعقبها قداس العيد.

زفة ليلة عيد مارمرقس

وشهدت عشية ليلة العيد القيام بزفة لجسد مارمرقس، ثم اختتمت بتطييب جسده بالحنوط، وسط حضور كبير من أبناء الإسكندرية بل وعدد من المحافظات الأخرى لأخذ بركة كاروز الديار المصرية.

الوكيل البابوي: مارمرقس له فضل كبير على مسيحي مصر

وأكد القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، ل«الوطن»، أن الكنيسة تفرح بأعياد مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية لما له من فضل على جميع المسيحيين في مصر، لافتاً إلى أن مارمرقس كان خادم أمين يجب أن يسير على خطاه خدام الكنيسة.

ويأتي ذلك بعدما الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية يوميا صلوات العشية ليلا والقدسات الإلهية صباحا وتختتم فجر غد الأربعاء بقداس العيد.