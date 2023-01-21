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ضبط «مسجل» تعدى على والدته بالضرب لرفضها منحه مبالغ مالية في الجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:08 م | السبت 21 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بقيام نجلها «له معلومات جنائية» مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها، لرفضها منحه مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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