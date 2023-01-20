الرئيس السيسي يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، ومنها محور الفريق كمال عامر، الذي يعد شرياناً جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها، ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق، إذ ينقسم المحور الى 4 قطاعات رئيسية، وهي: القطاع الأول: بدايةً من دائري المنيب مروراً بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبري فيصل وصولاً الى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كبري صفط اللبن.

القطاع الثاني: بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مروراً بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

القطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها 5 كم مروراً بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبري البراجيل.

القطاع الرابع: يصل بين الدائري الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3 كم.

وتفقد الرئيس أيضا محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما جرى ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر، ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة، وربطها بالمحافظات المجاورة، في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد كل محافظات الجمهورية، ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة.