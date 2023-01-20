أمن الجيزة يكشف لغز مقتل مهندس وشابين في منشأة القناطر ويضبط المتهم

نجحت تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواءين علاء فتحي وأحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة للمباحث، في كشف غموض واقعة العثور على جثث 3 أشخاص «مهندس وشابين» في منطقة منشأة القناطر.

وتوصلت التحريات إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وقام رجال الشرطة بالقبض عليه، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتبين أنه قام بقتل الضحايا وبعدها أشعل النيران في جثثهم.