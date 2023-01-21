المرور: غلق كلي لمطلع كوبري فيصل من ميدان الجيزة بداية من اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق كلي لمطلع كوبري فيصل، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان، بداية من اليوم السبت، في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال إنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع مع إزالة الكمر المعدني للمشروع.

غلق كلي لمطلع كوبري فيصل

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سوف يتم غلق كوبري الملك فيصل لمدة يومين بداية من اليوم السبت وحتى غداً الأحد الموافق 22 من شهر يناير الجاري، حيث سيكون غلق الكوبري وتنفيذ الأعمال بداية من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

التحويلات المرورية البديلة لكوبري فيصل

- أولاً لمن هو قادم من جهة ميدان الجيزة سوف يقوم باستكمال السير في اتجاه شارع الأهرام، وذلك وصولاً إلى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً في شارع سيد أبو الخير، وذلك وصولاً إلى شارع الملك فيصل.

- ثانياً لمن هو قادم من جهة شارع السودان سوف يقوم باستكمال السير يميناُ في شارع السودان، وذلك بمسطح كوبرى الملك فيصل في اتجاه شارع برادة، حتى الوصول إلى شارع الأهرام، ثم السير يميناً في شارع الأهرام، وصولاً إلى شارع سيد أبو الخير، وبعدها يقوم بالسير يميناً في شارع سيد ابو الخير، وصولاً إلى شارع الملك فيصل.