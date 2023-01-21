سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. تراجع 11 جنيها لـ«الأحمر»

سجل سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات تراجعا ملحوظا، وذلك بقيمة 11 جنيهاً لكرتونة البيض الأحمر، مقارنة بأسعارها في مطلع الأسبوع الماضي، و7 جنيهات في لكرتونة «الأبيض»، و9 جنيهات لـ«البلدي»، وذلك عبر حركة البيع والشراء لتداول البيض داخل الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات شهد تراجعا ملحوظا يصب في مصلحة المواطنين في محافظات مصر، حيث سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 87 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 89 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض البلدي 93 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات

وأوضح «حاتم»، أن التراجع الذي طرأ على سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات سببه الحملات الرقابية التي شنتها الأجهزة الرقابية على الأسواق المنتشرة في محافظات مصر، علاوة على افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، والتي تحارب الغلاء سواء في أسعار البيض، واللحوم، والأسماك، والسلع الغذائية.