محافظ مطروح: امتحان «العربية» للثالث الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة واضحة.

وتابع المحافظ يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح سير امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح، من خلال عدد من اللجان بمدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحي الزهور، والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بحي الشروق، وذلك مع بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، من خلال 116 لجنة، يؤدي بها 10990 طالبا وطالبة امتحاناتهم.

أسئلة امتحانات الإعدادية من المنهج

واطمئن محافظ مطروح، على جاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات، من التاسعة صباحا، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والاطمئنان من الطلاب على سير الامتحانات وان جميع الأسئلة من المنهج.

غرفة عمليات تتابع الامتحانات

وتابع المحافظ توفير التأمين اللازم للامتحانات بجانب المتابعة المستمرة لمديرية التربية والتعليم بمطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول و التعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

جدول امتحانات الشهاده الإعدادية

وأدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدون غدا الأحد الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ويوم الاثنين 23 يناير في مادة العلوم، ويوم الثلاثاء 24 يناير في مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، ويوم الأربعاء والأخير 25 يناير في مادتى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.