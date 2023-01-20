موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط للفصل الدراسي الأول

يترقب عدد كبير من أولياء والطلاب بمحافظة أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، التي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم 25 يناير المقبل.

ومن المقرر ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، بعد اعتمادها من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وظهورها برقم الجلوس على موقع الوزارة وثم توزيعها بالمدارس.

416 لجنة عام ومهني

وقال المهندس عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط في تصريحات له إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 79 ألف 820 طالب وطالبة موزعين على 416 لجنة على مستوى المحافظة منهم عدد 75 ألف و732 طالب وطالبة بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالب وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.

عدم تلقي أي شكاوى

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان للفصل الدراسي الأول الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى أن هناك تنسيقات تجرى مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات، مشيراً إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.