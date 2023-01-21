3355 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء اليوم

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023، بمدارس المحافظة، موضحا أن رؤساء ومراقبي لجان الشهادة الإعدادية، تسلموا أوراق الإجابة والأسئلة الخاصة باللجان.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إنه شدد على ضرورة توفير كل احتياجات المعلمين والطلاب أثناء عقد الامتحانات، مع تطبيق كل القواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح فودة، أنه جرى توفير استراحات خاصة بمراقبي الشهادة الإعدادية بكل مدينة من المدن، حيث جرى تخصيص استراحات مزودة بكل وسائل المعيشة، سواء للسيدات أو الرجال.

75 لجنة بإجمالي 3355 طالب وطالبة

أكد محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 8 إدارات تعليمية، 75 لجنة بإجمالي 3355 طالب وطالبة، موضحا أن كل رؤساء المدن يقومون بمتابعة الامتحانات بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بيانا جاء فيه أنه جرى ندب عدد 1070 ما بين «إداري وملاحظ ومراقب أول، مراقب، ورئيس لجنة» بإدارات طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للامتحان، وعدم أصحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، مع مراعاة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

48 استراحة مجهزة

وقال فودة، إن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفرت 48 استراحة للمشاركين في أعمال الشهادة الإعدادية وتزويدها بكل وسائل المعيشة، وإن الاستراحات لابد أن تكون تليق بالمعلمين وتوفير كل متطلباتهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة كل اللجان من قبل رؤساء المدن ومديرية التربية والتعليم، والتحرك فور تلقي أي بلاغات بشأن الامتحانات.