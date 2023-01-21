«جروبات الغش» تزعم تداول امتحانات الشهادة الإعدادية عبر «تليجرام»

زعمت «جروبات الغش» عبر تطبيق تليجرام، تداول امتحان مواد اللغة العربية، الجبر، والإحصاء للشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن باللجان الامتحانية في محافظتي سوهاج والمنوفية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بعشر دقائق.

التعليم تتحقق من الأسئلة وتحديد هوية الغشاشين

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية، تتابع الصور المزعومة لامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقق منها، وتحديد هوية مصور الأسئلة ونشرها علي جروبات الغش.

العلامة المائية على ورق الأسئلة

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم التوصل إلى مصورورق الأسئلة من خلال العلامة المائية الموجودة على ورق الامتحان، فضلا عن معاقبة من يحاول استخدام أي وسيلة للغش بالتصوير والنشر على صفحات الغش.

وقال المصدر، إنه لا تهاون مع الغشاشين ومعاقبة الطلاب والملاحظين لسماحهم دخول الطلاب بالتليفون المحمول والأجهزة السمعية اللجان الامتحانية، وعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة الغش الإلكتروني.