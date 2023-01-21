إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. «معاني وتضاد»

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية دون مشاكل، وفقا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم، بعدما تفقد الدكتور العربي أبوزيد عددا من اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، فيما تساءل بعض الطلاب عن معاني وتضاد بعض الكلمات التي ذُكرت في الامتحان.

وحصلت «الوطن» على نموذج إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في مدارس الإسكندرية، من مصدر بمديرية التربية والتعليم موضح به معاني وتضاد الكلمات التي ذُكرت في الامتحان.

معاني وتضاد امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية فى الاسكندرية

وتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية فى الاسكندرية أسئلة تتعلق بمعاني وتضاد بعض الكلمات، وجاءت الإجابات كالتالي:

- معنى ذاع: انتشر.

- معنى اختلال: اضطراب.

- معنى منافرة: كارهة.

- مضاد الاستعباد: التحرر.

- جمع عبء: أعباء.

- مضاد ثقيل: خفيف.

- معنى أخلقته: أبليته.

- مضاد بدل: أبقى.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

جدير بالذكر، أن مديرية التعليم في الإسكندرية استعدت لإجراء العملية الامتحانية التي بدأت بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وخاضه 107092 طالبًا أمام 377 لجنة بالإدارات التعليمية التسع، بمشاركة 12714 ملاحظًا، و1443 مراقبًا، و1486 معاونًا.