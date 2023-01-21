محافظ المنوفية: لم نتلق شكاوى في امتحاني الشهادة الإعدادية اليوم

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت، امتحان مادة الجبر والإحصاء «فترة أولى»، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «فترة ثانية» بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة في 399 لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و819 طالبا، وغياب 691 طالبا بنسبة حضور 99.2%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

امتحانات الصف الثاني الثانوي في المنوفية

فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى «فترة أولى»، بإجمالي حضور 35 ألفا و904 طلاب وطالبات، وغياب 202 طالبا، بنسبة حضور 94,79%.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة، وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.