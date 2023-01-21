وزير الري لدى وصوله الخرطوم: السودان بلدي الثاني ويشهد أول زيارة خارجية

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، اليوم، إلى دولة السودان الشقيقة في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وكان في استقباله لدى وصوله، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الري والموارد المائية السوداني، وكبار قيادات وزارة الري السودانية، وهاني صلاح سفير مصر في الخرطوم.

وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بزيارته لدولة السودان الشقيقة التى تعد بلده الثاني، وهي تُعد أول زيارة خارجية له لدول حوض النيل، مؤكدا متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى تاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كل المجالات خاصة في مجال الموارد المائية، الذي يٌعد من أهم مجالات التعاون، حيث يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل.

ورحب ضو البيت عبد الرحمن، بالدكتور هاني سويلم وأعضاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والوفد المرافق للوزير، معربا عن أمله في مناقشة كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل، مع إيلاء الأهمية لدولة جنوب السودان، التى يجب ان تكون محور اهتمامنا خاصة للتعامل مع الفيضانات وطرق الوقاية منها على أن يتم التنسيق من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا لصالح شعبي وادي النيل.

قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ

وزار الدكتور سويلم يرافقه المهندس ضو البيت مقر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بحضور الدكتور رئيس الهيئة من الجانب المصري والمهندس المستشار رئيس الهيئة من الجانب السوداني ومقرري الهيئة، وأعضاء الهيئة والوفد المرافق.

وتجول الوزيران داخل مقر الهيئة لتفقد مكتبة الهيئة والإطلاع على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل، التي تشتمل على دراسات وأبحاث عريقة في هذا المجال، كما تحتوى على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة.

كما زار مركز التنبؤ الجارى إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، الذي سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل، بالإضافة للإطلاع على أعمال قسم المياه من تبادل وتسجيل وتدقيق بيانات محطات القياس التابعة للهيئة.

كما استعرض الوزيران، العرض التقديمي المقدم من المهندس مقرر الهيئة، الذي يعرض أنشطة الهيئة المختلفة والمشروعات التي تقوم بها، وما تم إنجازه في عام 2022، خاصة بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة، وعقد الاجتماع الأول للدورة الثانية والستون في الخرطوم بأكتوبر الماضى، بعد توقف دام أربع سنوات.

كما تم خلال الزيارة، مناقشة تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، التى تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان، بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة.

أهمية إيلاء اهتمام خاص بالتعاون مع دولة جنوب السودان

وصرح الدكتور سويلم، بأن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعمل بكفاءة منذ إنشائها عام 1960، وذلك بناء على اتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن الهيئة تختص بإجراء البحوث والدراسات التي تحقق إدارة مورد مياه النيل بصورة مثلى، وتحقق أيضاً التنسيق والتعاون المتكامل في تبادل البيانات والقياسات بما يساعد في الدراسات الهيدرولوجية لنهر النيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لأعمال التطوير والتحديث، بحيث يتم القياس بأحدث الأجهزة.