وزير الري يطمئن المواطنين: تطهير مياه النيل دوريا لمنع التلوث

وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: «أحب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث».

وزير الري

وأشار وزير الري في رده على النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هناك جهودا تتم في شأن التوعية بخصوص الحفاظ على المياه.

وقال الدكتور هاني سويلم: «لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الري إحدى المؤسسات، والموضوع في منتهى التعقيد».

مجلس النواب

وأوضح أن هناك مشروعات أعالي النيل والسدود والدولة تتعامل معه في منتهى الحكمة، ويهمنا في النهاية ألا يتأثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه في سد النهضة، وتصريف المياه، خصوصا لما تصل السد العالي حتى نؤمن المياه للشعب المصري.

وعن السد الإثيوبي، قال الوزير في مجلس النواب: «الحديث عن التأثيرات التى تحدث من السد الإثيوبي كلام عن حق»، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لما يحدث في السد الإثيوبي، قائلا: يصلني تقرير يومي بكل ما يحدث.

وأكد أنه تم التعامل بمنتهى الحكمة فيما يتعلق بالملء الثالث لسد النهضة، قائلا: «اكتسبنا خبرات في السنوات السابقة للتعامل مع المستقبل في شأن ملف سد النهضة»

وقال: أطمأن الشعب المصري على حصة مصر من مياه النيل، ومؤسسات الدولة جميعا تؤدي دورها على أكمل وجه في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير، إلى أن مصر تواجه عجزا مائيا يقدر بنحو 35 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن ذلك يدفع إلى الاستيراد من الخارج للمحاصيل الزراعية.

وأعلن أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية، وتعيد استخدام المياه، مؤكدا أن المشروعات القومية تحتاج نحو 8 مليارات متر مكعب إضافية.

وعن المياه الجوفية، أكد وزير الري، أنها غير متجددة، ويتم التعامل معها بمنتهى الحرص وحسن الإدارة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك نحو مليون فدان يتم ريها من خلال منظومة الري الحديث، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق المنظومة الحديثة على كل أنواع الأراضي، مثل أراضي الدلتا، موضحا أن الريبالتنقيط يزيد الإنتاجية.