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«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب فتاة في المقطم «اختبأت في شقة جارتها»

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:31 م | السبت 21 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، متضمناً تغيب فتاة عقب توجهها لحضور درس تعليمي، بمنطقة المقطم في القاهرة.

وبحسب بيان الداخلية، جرى تحديد والدة الفتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبسؤالها أكدت خروج ابنتها «17 عاما»، يوم 16 يناير الجاري، لحضور درس، ولم تعد مرة أخرى.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تواجد المتغيبة بمنزل ربة منزل تقيم بالعقار المقابل لمسكنهم، وبالانتقال جرى العثور على الفتاة المتغيبة، وبسؤالها قالت إنها طلبت من جارتها السماح لها بالبقاء في منزلها رفقة ابنتها، بسبب سوء معاملة والدتها لها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع