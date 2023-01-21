«الداخلية»: ضبط 1193 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط قضية حجب "أرز أبيض"، و(21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض"، و(37) قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط قضية حجب " أعلاف حيوانية"، ضبط قضية غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر"، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط (479) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (488) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" .. بمحافظة البحيرة).. وبحوزته كمية قدرها (85٬307 طن "زيوت طعام – مسلى") مختلفة الأنواع معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية .. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن أرز أبيض "عينى" - 2٬100 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى" بدون ترخيص" .. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (4 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" .. بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (3٬500 طن أعلاف حيوانية – نخالة خشنة – أعلاف دواجن "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" .. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط (مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية .. بمحافظة بنى سويف) .. وبحوزته كمية قدرها (2 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (قائد سيارة ..حال سيره بمحافظة الجيزة) .. لتجميعه كمية قدرها (2٬287 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (قائد سيارة ..حال سيره بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (2000 رغيف "بلدى مدعم" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة المواد البترولية "بدون ترخيص" .. بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (1000 لتر "بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (37) قضية بمضبوطات بلغت (106,910 طن أرز شعير "مستندى").

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية .. بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "لحوم مجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ضبط (مالك معمل مخللات "بدون ترخيص" .. بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (27 طن "مخللات") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية) .. وبحوزته كمية قدرها (2٬379٬948 عبوة "قهوة سريعة التحضير" منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعدة علامات تجارية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (22) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2421 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.