«الداخلية»: ضبط 13715 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1913 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13 ألفًا و715 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 200 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 125 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص».

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.