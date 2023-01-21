«الداخلية»: ضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه في عدد من المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فىي المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش بشمال سيناء، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته «240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي –هاتف محمول»، كما اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش، أمكن ضبطه وبحوزته «20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن السويس

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالي.

مديرية أمن بورسعيد

ضبط سيدة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزتها «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول».

مديرية أمن البحيرة

ضبط شخص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول».

ضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن الغربية

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة «توك توك» بدون لوحات، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض».

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول».

مديرية أمن مطروح

ضبط شخص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته «1100 قرص مؤثر لعقاري "أبتريل – باركينول" - مبلغ مالي – هاتف محمول».

منطقة السحر والجمال

ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني و300 ألف و50 جنيهًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.