تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور إلى 23 فبراير

قررت الدائرة 12 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة «جنى» في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة كرداسة، إلى 23 فبراير المقبل.

قتل الطفلة «جنى»

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1299 سنة 2021 جنايات مركز كرداسة، «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن استدرجوها من أمام منزلها بدائرة القسم.

الضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهميّن الأول والثاني اختارا المسكن الذي يقطن فيه المتهم الأول وأعدا عدتهما لارتكاب الواقعة، وأثناء عودة الطفلة للمنزل جرى استدراجها إلى داخل المسكن، ثم قاما بلف رباط حول عنقها، حتى لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة، حسب تقرير الصفة التشريحية.

وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدة الأول والثاني بعد أن علما بارتكابهما لجريمتهما، على إخفاء جثة المجني عليها داخل غرفة صرف صحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة.