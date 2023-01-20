حبس شخصين بتهمة قتل سائق في السادات بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في مركز السادات بمحافظة المنوفية بحبس المتهمين بقتل سائق في المنوفية على ذمة التحقيقات، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين هما زوجته وابن عمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل جريمة قتل مركز السادات

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة السادات بلاغا بالعثور على جثة شخص يدعى «ا. م» ويعمل سائق، داخل جوال وفي رأسه آثار اعتداء وتهشيم، وانتقلت قوة أمنية وبدأت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها ومعرفة أسباب الجريمة، حيث تبين من التحقيقات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الجريمة هو زوجة المجني عليه وابن عمه.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحقيقات، اعترفا بارتكاب الجريمة بعد استدارج المتهم إلى منطقة خالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 494 مركز السادات، وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات، يفيد بالعثور على جثة سائق وفي رأسه آثار اعتداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لباشرة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية

وأكد محمد مسلم، محام، أن أقصى عقوبة للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقا، وقد يحكم على المتهمين بالسجن المؤبد بسبب فعلتهم وجريمتهم بحسب أوراق القضية.