ضبط سائق قتل صديقه بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

ضبطت الجهات المختصة في محافظة سوهاج، سائق من مركز ساقلتة، عقب تسببه في إصابة صديقه بطلق ناري عن طريق الخطأ، ما أودى بحياته، وذلك أثناء تواجدهما معًا في أرض زراعية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من مستشفى ساقلتة المركزي، بوصول المدعو «شعبان د ع» 20 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بفتحة دخول أسفل الأذن اليسرى وخروج بالفك الأيمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال والده المدعو «داود. ع» 54 عامًا، مزارع، أفاد بأنه أثناء تواجد ابنه بأرضهما الزراعية رفقة صديقه المدعو «عمرو ف ص ر»، 26 عامًا، سائق، وأثناء عبث صديقة بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت ابنه وأودت بحياته.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، والسلاح المستخدم والذي تبين أنه «فرد روسي» محلي الصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وقال أحمد منصور، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل الخطأ تصل إلى الحبس حتى 3 سنوات وفقا لملابسات الواقعة.