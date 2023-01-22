وزارة الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج 5 أمراض

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من استخدام المضادات الحيوية في علاج 5 أمراض، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها: «لا تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوي الناتجة عن الفيروسات في السعال، التهاب الجيوب الأنفية الحادة، نزلات البرد، معظم التهاب الحلق، الإنفلونزا».

أدوية لا تعالج بالمضادات الحيوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «قبل الحصول على المضادات الحيوية لا بد من استخدام المضادات الحيوية، واستشارة الطبيب أولا قبل الدواء، حيث إن كل حالة مرضية تختلف من شخص إلى آخر وعدد الجرعات تختلف أيضا ولا يجب الإسراف في الحصول علي المضادات الحيوية لأنها تأتي بنتيجة عكسية وينتج عنها مقاومة بكتريا ضد المرض».

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «علاج نزلات البرد يكون بالراحة والحصول على السوائل الدافئة وفي حال عدم الاستجابة إلى السوائل والراحة لابد من طلب الرعاية من الطبيب المختص، ولا يجب اللجوء إلى الوصفات من المواطنين وبعضهم البعض».

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على استفسارات المواطنين المختلفة من المصادر الرسمية.

ودعت الوزارة المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس خلال فترة الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها التي تنتشر في فصل الشتاء.