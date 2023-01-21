محافظ أسيوط يوافق على 458 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية الصحة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 458 طلب إجازة بدون مرتب متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان، وذلك مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات المختلفة.

رعاية طفل والسفر للخارج

وأوضح محافظ أسيوط، أن طلبات الإجازة التي تم الموافقة عليها تنوعت ما بين رعاية طفل والسفر للخارج ومرافقة زوج، مؤكدا أن جميع الطلبات يتم عرضها بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالمديريات، برئاسة وكيل الوزارة، حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية للفحص والبت في جميع الطلبات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها واعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك.

تجديد الانتدابات والإجازات الخاصة

وفي وقت سابق، كلّف المحافظ قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وكذلك الشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، والخاص بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف أو العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك.